Milan, Camarda titolare? Fonseca-Theo: faccia a faccia. Tonali: bomba sul futuro

Tanto spazio dedicato al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 14 dicembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il Diavolo ha vinto contro la Stella Rossa in Champions League, ma le parole di Paulo Fonseca hanno lasciato strascichi importanti. Vediamo insieme ora, dunque, le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'! VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA