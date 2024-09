Milan, Fonseca fiducia a tempo? Un rinnovo è lontano. Mercato: un colpo…

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, venerdì 27 settembre 2024. I rossoneri cercano la continuità in campionato dopo la vittoria nel derby. Inoltre già circolano le prime voci di calciomercato in vista di gennaio, con qualche retroscena. Ecco le news più importanti della mattinata.