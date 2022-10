Milan, Matri: “Jovic è forte, giusto continuare a schierarlo”

È cresciuto nel Milan, con cui ha giocato due anni e mezzo divisi totalizzando un solo gol in 19 presenze, Alessandro Matri, che resta comunque un grande attaccante. Ai microfoni di DAZN ha parlato di un altro attaccante, Luka Jovic, serbo classe 1997 della Fiorentina che sta avendo un po' di difficoltà. Ecco le sue parole sugli attaccanti viola: "L'argentino è il giocatore di maggior spicco, la scorsa stagione è uscito fuori per le sue qualità. Non averlo in queste prime partite si è fatto sentire, anche se le occasioni la Fiorentina l'ha sempre create. Non ha bisogno di rifornimenti, ma che Jovic si sblocchi. Fa bene a rimetterlo in campo Italiano e a dargli fiducia. Serve risolvere questo problema". Queste, intanto, le notizie più importanti di oggi >>>