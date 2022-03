Milan, Massara: “Siamo migliorati di anno in anno. Non era facile” | PM News

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, è stato ospite dell'evento organizzato dalla fondazione "Amici dei bambini". Le sue parole

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha partecipato alla presentazione del 17esimo torneo "Amici dei Bambini". Massara, che ha vinto il premio di "Direttore Sportivo Professionista", ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai nostri microfoni: "Noi dirigenti siamo dei figuranti, persone che lavorano intorno alla squadra ed agli allenatori. Milan? Il nostro è un percorso che è nato due anni e mezzo fa. Venivamo da una situazione finanziaria non facile, ma abbiamo trovato un gruppo che è riuscito ad esprimersi al meglio. Siamo migliorati di anno in anno. Le società stanno diventando sempre più composite, stanno nascendo nuove figure. I club sportivi sono ormai delle media company, sempre presenti sui social".