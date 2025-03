Milan, Maignan para un rigore in Croazia-Francia: che salvataggio! | Video

Autentico salvataggio quello di Mike Maignan, portiere del Milan, nel corso di Croazia-Francia. L'estremo difensore rossonero, infatti, all'8' della sfida valevole per l'andata dei quarti di finale della Nations League 2024/2025, ha ipnotizzato del dischetto Andrej Kramaric. L'attaccante dell'Hoffenheim si è presentato sul dischetto, ma si è fatto beffare dal suo avversario, bravo ad arrivarci con i piedi dopo essere già caduto per terra. Chissà che questa possa essere la scintilla per un finale di stagione al suo vero livello dopo mesi di difficoltà da parte sua. Ecco, dunque, il video.