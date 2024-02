Letizia: “Pioli ricercato in Italia. Zirkzee non un fenomeno. Milan impara da..”

Milan, Letizia su Pioli

"E' bastata una partita. Una sola, stupida, maledetta partita. E tutto quanto di buono era stato fatto nelle ultime settimane e il relativo credito guadagnato, è stato cancellato come se non fosse mai successo. A meno che il processo sommario non sia l'ennesima conseguenza di quella campagna denigratoria nei confronti di Stefano Pioli. Non è detto che Stefano Pioli non possa decidere lui, di sua volontà, di lasciare il Milan a fine anno. Tra le tante squadre in Italia - Roma e Napoli su tutte - e in Europa che cambiano, il nome di Pioli forse non sarà la prima scelta. Ma di certo nemmeno l'ultima".