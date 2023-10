Milan, Leao pizzicato da ‘Striscia la notizia’: ecco il motivo | News

Nella serata odierna su 'Striscia la notizia', noto programma di 'Mediaset', è andato in onda un servizio dell'inviato Max Laudadio sull'attaccante del Milan , Rafael Leao . Il portoghese, reo di aver pubblicato una storia sul proprio profilo 'Instagram' mentre si trovava alla guida, è stato pizzicato proprio per questo motivo.

Raggiunto a Milanello dall'inviato Rafa si è scusato per l'errore commesso sostenendo come non sia solito riprendersi al volante e promettendo di non farlo più. In seguito, insieme a Max Laudadio, ha provato qualche rima rap. LEGGI ANCHE: Mercato Milan - Dalla Spagna: "Real interessato a Thiaw" >>>