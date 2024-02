Leao alla… francese! Il Paris pesca una stella dell’Inter: le ultime

Il nostro Stefano Bressi ci aggiorna riguardo le ultime notizie sul Milan. Un Rafael Leao in ottima forma e un dominante Loftus-Cheek sbarrano al strada del Rennes in Europa League. I rossoneri sono ad un passo dagli ottavi di finale. Intanto, sul mercato spunta una clamorosa indiscrezione: il PSG bussa alle porte dell'Inter per una stella nerazzurra. Questo, e altro ancora, nel video qui sotto!