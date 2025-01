Supercoppa Italiana – Leao in panchina nella finale: le parole di Moretto

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato, Rafael Leao non partirà titolare nella finale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Il noto giornalista ha svelato tramite il suo profilo X che l’attaccante portoghese inizierà la partita dalla panchina. La sua presenza, però, non è esclusa, e potrà entrare in campo durante il match come possibile subentrato per dare il suo contributo alla causa rossonera.