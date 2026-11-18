Paolo Scaroni, Presidente del Milan, è stato ospite di un importante sport talk organizzato da RCS e intitolato 'Attrarre i capitali esteri e valorizzare il sistema per un reale rilancio'. Un panel di altissimo profilo che ha visto la partecipazione anche di Giovanni Carnevali (Amministratore Delegato e Direttore Generale della Juventus), Giuseppe Marotta (Presidente e CEO dell'Inter) ed Ezio Maria Simonelli (Presidente della Lega Calcio Serie A).

Nel corso del suo intervento, il numero uno del club di Via Aldo Rossi ha toccato tutti i temi fondamentali per il futuro del Diavolo e del calcio italiano: dalla visione a lungo termine di Gerry Cardinale fino al nuovo Generali Stadium e al nodo dei diritti televisivi internazionali. Ecco tutte le sue dichiarazioni integrali.

Milan Sport Entertainment e la promessa di Gerry Cardinale

«Lei mi parla di una cosa che stiamo facendo, cioè l'idea di Gerry Cardinale, che è arrivato al mondo del calcio italiano venendo da venticinque anni di sport e che è quella di creare Milan Sport Entertainment, cioè fare intorno al Milan altri sport, unire altri sport al calcio, fare entertainment, fare comunicazione e utilizzare il Milan e Milano – perché dà grande importanza anche alla città di Milano, che è una delle città emergenti in Europa – per creare intorno a questo un'attrattività proprio nei confronti di altri sport e di altre situazioni. Cito soltanto un esempio: se uno prende gli Stati Uniti, che sono un mercato ciclopico per il mondo dello sport, il calcio arriva quinto tra gli sport che gli americani amano, dopo naturalmente il basket, addirittura dopo l'hockey. Allora, come rendere attrattivo il calcio – e, nel nostro caso, la Serie A – negli Stati Uniti? Proprio creando intorno al calcio questo concetto di entertainment, questo concetto di Milano, di moda, di spettacolo, cioè creare un'attrattività che vada in competizione con gli altri sport con cui noi competiamo ogni giorno. Questa è l'idea che Gerry ha portato in Italia, venendo dalla sua grande esperienza nel mondo dello sport, e quindi intorno a questo noi guardiamo al nostro futuro. Gerry Cardinale viene a dire che non venderà mai il Milan, proprio perché il suo progetto è un progetto di lungo termine».

Il nuovo Generali Stadium e la proprietà di San Siro

«Diciamo che è stato un percorso abbastanza articolato. Un percorso molto lungo che ho vissuto insieme all'Inter dal 2018-2019. Ma siamo arrivati, diciamo, ad alcune tappe fondamentali. La prima è stata nel novembre dell'anno scorso, in cui abbiamo comprato lo stadio di San Siro: il Meazza è dell'Inter e del Milan, e tutta l'area circostante. Quindi ogni tanto leggo dibattiti: 'Ma si butta giù, non si butta giù?'. Beh, questa sarà una decisione nostra, avendo dietro di noi un fatto chiaro, notarile, che ci dà la proprietà dello stadio di San Siro. È stato questo il primo passaggio. Il secondo è quello della presentazione dello stadio che abbiamo fatto qualche settimana fa. Mi sembra che sia piaciuta ai milanesi e agli addetti ai lavori questa presentazione di questo stadio progettato da due grandi architetti: uno che si è occupato un po' del vestito esterno dello stadio e un altro, invece, che si è occupato della suddivisione degli spazi all'interno. Fare un grande stadio così è qualche cosa di estremamente tecnico. Perché poi, come sempre quando si affrontano nuovi temi, si imparano delle cose: io, per esempio, ho imparato che Manica – questa azienda che ci progetta lo stadio – ha fatto seicento stadi nel mondo. Ecco, per dire che fare uno stadio è un mestiere, non è una cosa che uno si improvvisa. E questo è stato il secondo passaggio. Il terzo è stato che Generali ha colto l'opportunità di intestarsi questo nuovo stadio e anche il vecchio, perché comincia da adesso la collaborazione per il Generali Stadium; ha colto l'opportunità di avere a Milano i due grandi club milanesi, che hanno entrambi una storia di vittorie, sono conosciuti in tutto il mondo e hanno milioni di fan nel mondo, e di utilizzare questo nuovo stadio per promuovere la loro immagine, direi soprattutto in Europa – perché Generali è un'azienda molto europea – ma direi proprio anche nel mondo. Hanno colto una grande opportunità perché di opportunità di questo tipo ce n'è una e basta. E quindi devo dire che la negoziazione si è conclusa con grande successo».

Tempi di costruzione e i 100 milioni di ricavi in più

«Davanti a noi abbiamo che entro settembre del 2027 tutte le autorizzazioni dovrebbero essere fatte; quindi, in linea di massima, noi potremmo cominciare la costruzione del nuovo stadio tra la fine del '27 e l'inizio del '28. Quindi, diciamo, siamo abbastanza in dirittura d'arrivo. Ecco, naturalmente poi, come sempre su questi temi, ci possono essere degli elementi di discussione. Oltretutto a Milano si va verso una campagna elettorale per l'elezione di un nuovo sindaco, e un tema come la costruzione di un nuovo stadio è un tema che può appassionare la politica, naturalmente. Diciamo che noi siamo fiduciosi perché tutto l'iter che abbiamo fatto fino adesso ci mette al riparo anche da questi potenziali disturbi, e noi siamo fieramente decisi ad andare avanti. Con il nuovo stadio, tra l'altro, avremo 100 milioni di ricavi in più. Questi 100 milioni di ricavi in più sono un ingrediente fondamentale per il successo del Milan, dell'Inter e della Serie A nel mondo, perché alla fine 100 milioni – per avere grandi giocatori, per pagare grandi giocatori – sono un ingrediente fondamentale per il successo».

Il gap dei diritti TV internazionali della Serie A

«Servono anche alcune riforme di governance. Noi sui diritti nazionali ce la caviamo bene, più o meno prendiamo come la Premier League in Inghilterra. Dove c'è un gap incredibile è sui diritti internazionali, dove l'Inghilterra incassa circa 2 miliardi e noi incassiamo 200 milioni, grosso modo. Qui, in mezzo tra questi due estremi, c'è la Spagna che incassa 700-800 milioni; ma io non dimentico che la Spagna ha avuto negli ultimi quindici anni i due grandi campioni del calcio, quindi probabilmente l'attrattività dei club spagnoli stava in Ronaldo e in Messi; perché poi, se tu sei cinese e sei un appassionato di calcio, fare l'abbonamento e vedere i due grandi campioni è un'attrattività che hai. Noi su questo fronte dobbiamo fare molto e possiamo fare molto. Tanto per cominciare, il primo punto sono gli stadi: perché gli stadi devono essere belli, moderni, con una bella visibilità, possibilmente pieni, perché gli stadi vuoti in televisione non passano. E quindi questo è il primo tema. Poi dobbiamo darci un gran da fare con tutte le difficoltà che sottolineava Ezio Simonelli di lingua, di quando si giocano le partite: perché se noi giochiamo alle 21:00 di sera, alle 20:45 di sera la grande partita, al di là dell'oceano sono delle ore in cui la gente non guarda la televisione. Cioè: abbiamo da fare tutta una strategia – che per la verità stiamo facendo e che è in mano alla Lega – per far crescere i nostri diritti internazionali. Ho l'impressione che cominciamo a muoverci nella giusta direzione, e lì possono giocare un ruolo proprio anche le proprietà straniere: il fatto che abbiamo così tanti investitori americani nel calcio italiano dovrebbe portarci a conquistare delle posizioni nel più grande mercato del mondo – che poi sono gli Stati Uniti – da un punto di vista economico».

Interrogato su cosa si possa fare per rendere lapiù competitiva rispetto agli altri sport e ai grandi mercati internazionali, Scaroni ha illustrato la strategia portata in Italia dal proprietario rossonero, lanciando un messaggio chiaro sulla solidità della proprietàIl Presidente rossonero si è poi soffermato sullo storico percorso condiviso con l'Inter per la realizzazione del nuovo impianto cittadino, ribadendo il valore dell'siglato cone il lavoro dello studioQuanto alle prossime tappe burocratiche e operative verso l'apertura dei cantieri, Scaroni ha fissato il crono-programma preciso ed evidenziato l'impatto economico decisivo che la nuova struttura avrà sul mercato dei due club milanesi:Infine, il Presidente del Milan ha tracciato la rotta per colmare il divario economico con lae lasul fronte dei diritti televisivi all'estero: