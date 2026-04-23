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Milan, le notizie top di oggi: parla Pavlovic, il futuro di Leao e le ultime verso la gara con la Juventus

Da Leao, alle parole di Pavlovic per Vlahovic, alla trattativa con Goretzka. Ecco le migliori notizie di giovedì 23 aprile 2026 sul Milan
Redazione

Le top news della giornata di oggi 23 aprile 2026 sul Milan

Si avvicina il big match della 34^ giornata di Serie A tra Milan e Juventus, fondamentale per la corsa alla Champions delle due squadre, con i primi indizi sulle scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Ma anche tantissimo mercato nelle ultime ore con l'invito di Pavlovic nei confronti di un amico, il futuro di Leao e la situazione legata a Goretzka. Ecco le migliori notizie raccolte dal sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, giovedì 23 aprile 2026.

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