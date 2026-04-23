In foto: Rafael Leao (attaccante AC Milan), Massimiliano Allegri (allenatore AC Milan) e Strahinja Pavlovic (difensore AC Milan) | AC Milan news e ultime notizie (Credits Getty Images)

Si avvicina il big match della 34^ giornata di Serie A tra Milan e Juventus, fondamentale per la corsa alla Champions delle due squadre, con i primi indizi sulle scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Ma anche tantissimo mercato nelle ultime ore con l'invito di Pavlovic nei confronti di un amico, il futuro di Leao e la situazione legata a Goretzka. Ecco le migliori notizie raccolte dal sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, giovedì 23 aprile 2026.