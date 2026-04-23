Si avvicina il big match della 34^ giornata di Serie A tra Milan e Juventus, fondamentale per la corsa alla Champions delle due squadre, con i primi indizi sulle scelte di formazione di Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Ma anche tantissimo mercato nelle ultime ore con l'invito di Pavlovic nei confronti di un amico, il futuro di Leao e la situazione legata a Goretzka. Ecco le migliori notizie raccolte dal sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, giovedì 23 aprile 2026.
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Milan, le notizie top di oggi: parla Pavlovic, il futuro di Leao e le ultime verso la gara con la Juventus
Da Leao, alle parole di Pavlovic per Vlahovic, alla trattativa con Goretzka. Ecco le migliori notizie di giovedì 23 aprile 2026 sul Milan