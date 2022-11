Milan, hai visto Lazetic? Doppietta da capitano con la Serbia U19

Leader della Serbia Under 19

In occasione della sfida tra la Serbia Under 19 e la Macedonia, Lazetic ha segnato una doppietta decisiva che ha regalato la vittoria per 2-1 alla sua nazionale. Due gol, di cui il primo su rigore, messi a referto con la fascia da capitano al braccio. Jan-Carlo Simic, altro giocatore serbo del Milan, è rimasto invece in panchina per tutti i 90 minuti.