Milan, lavoro personalizzato per Rebic: in dubbio per la sfida di Bologna

Continua il lavoro personalizzato per Ante Rebic: l'attaccante croato ha subito un infortunio durante la partita contro il Verona

Uscito malconcio durante l'ultima partita in campionato contro il Verona, Ante Rebic ha saltato per infortunio la sfida in Champions League contro il Porto. L'attaccante croato, nella giornata di oggi, ha svolto un lavoro personalizzato. In dubbio, dunque, la sua presenza contro il Bologna, gara in programma sabato sera alle 20.45 allo Stadio 'Dall'Ara'. Sarà fondamentale l'allenamento di domani per capire se l'ex Eintracht potrà essere convocato o meno da Stefano Pioli, il quale però può contare sui rientri a pieno regime di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Milan, le top news di oggi: due i nomi caldi del momento.