Mercato Milan – Sostituto Kessie, idea baby talento dal Portogallo

'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, ha fatto il punto sul mercato del Milan. Anche se opera nell'ombra, la 'Rosea' ha svelato le mosse del capo scout del Milan Geoffrey Moncada. Il francese sta affrontando diversi viaggi internazionali per visionare i migliori giovani talenti del panorama mondiale. Si parla sempre troppo poco di lui, che però può vantare meriti non indifferenti su alcuni acquisti semi sconosciuti prima di sbarcare a Milanello. E' il caso di Alexis Saelemaekers, che lo stesso Paolo Maldini, in una vecchia intervista, ha ammesso di non conoscere prima del suo tesseramento. Lo stesso discorso vale per Pierre Kalulu, che non aveva mai praticamente giocato con il Lione. In questo momento l'obiettivo è un altro: trovare il sostituto di Franck Kessie.