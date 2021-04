Milan, l’attacco di Yonghong Li: “Superlega? Si pensa solo ai soldi”

Yonghong Li, ex presidente del Milan, ha commentato sul suo profilo ufficiale Twitter la nascita della Superlega

Torna a parlare Yonghong Li. L'ex presidente del Milan, intervenuto sul suo account Twitter, ha commentato la nascita della Superlega. Come ormai tutti sanno, sono dodici i club fondatori che parteciperanno alla competizione: si tratta di Juventus, Inter e Milan per l'Italia; Real Madrid, Barcellona ed Atlético Madrid per la Spagna; Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea e Tottenham per l'Inghilterra. Ecco cosa ha scritto Yonghong Li: "La Superleague è incentrata su una cosa: i soldi. A vantaggio di pochi, non dei tifosi. Dobbiamo sforzarci di rendere il calcio più inclusivo e meno divisivo. Non è questo il modo". Intanto Ceferin attacca Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan.