Possibile frenata tra Milan ed Eintracht per Krosche? Le ultime dalla BILD
Mentre in via Aldo Rossi si continuano a limare gli ultimi dettagli che servono per annunciare Ruben Amorim, arrivano delle notizie direttamente dalla Germania che parlano di una brusca frenata su un altro fronte di mercato legato ai rossoneri
Milan, notizie negative dalla GermaniaSecondo quanto rivelato in esclusiva dalla BILD, uno dei principali quotidiani sportivi tedeschi, i contratti tra il Milan e l'Eintracht Francoforte sarebbero momentaneamente congelati. Le indiscrezioni provenienti dalla Germania, infatti, parlano chiaro
Da parte del Milan non si è fatto sentire nessuno nemmeno nella giornata di martedì con il comitato principale dell'Eintracht Francoforte."
Si parla, quindi, di un silenzio totale da parte della dirigenza rossonera nei confronti di Markus Krosche. resta da capire se si tratti di una mossa strategica, oppure se il Milan abbia deciso di virare su altri obiettivi. Nelle scorse ore, però, Matteo Moretto, intervenuto nel canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato di un accordo verbale totale con il tedesco.
Ma perchè il Milan ha 'scelto' Krosche?Analizzando la carriera del tedesco, possiamo dire tranquillamente che il Milan ha deciso di puntare su di lui a causa della sua straordinaria capacità di generare plusvalenze enormi unendo la sostenibilità finanziaria ai risultati in campo, filosofia che si sposa perfettamente con quanto ricercato da RedBird per il nuovo corso rossonero.
Durante gli anni, infatti, Krosche ha effettuate dei veri e autentici capolavori:
- Kolo Muani: preso a zero, rivenduto a 95 milioni di euro
- Marmoush: arrivato a zero, ceduto al City per 75 milioni
- Pacho: preso a 13 milioni, rivenduto a 40
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