Mentre l'esonero di Daniele Bonera da tecnico del Milan Futuro si fa sempre più vicino, attenzione anche alla posizione di Jovan Kirovski . L'ex vice allenatore dei Los Angeles Galaxy , infatti, è stato scelto sotto consiglio di Zlatan Ibrahimovic appositamente per il progetto dell'Under 23 rossonera. Negli ultimi tempi, però, la squadra ha avuto grandissime difficoltà e al momento si trova incagliata in zona retrocessione. Non solo, perché pochi giorni fa ha perso contro una diretta concorrente, la Lucchese . E chiaramente l'ex difensore centrale rossonero è tornato in discussione.

Milan, l'esonero di Bonera ricade anche su Kirovski? Ecco la verità sulla sua posizione

Ormai per l'esonero sembra essere questione di giorni. L'unico elemento da mettere a posto è il nome del suo sostituto, dal momento in cui il favorito numero uno, Alberto Bollini, non verrà liberato dall'Italia Under 19. Ora, dunque, in pole position abbiamo Federico Guidi, che al momento guida il Milan Primavera. La vera notizia, che giunge dai colleghi di 'TuttoMercatoWeb', però, è che anche Jovan Kirovski sarebbe sotto la lente di ingrandimento. Non vengono forniti ulterioroi dettagli ed è difficile pensare ad un addio. Ma ricordiamoci che in stagione un dirigente è già saltato (Antonio D'Ottavio).