Milan, Emerson Royal nella bufera. Il gesto di Camarda. Arriva Ricci? Le critiche…

Tanto spazio concesso a Milan-Juventus sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 24 novembre 2024. E non potrebbe essere altrimenti, visto che i rossoneri hanno deluso anche durante la 13^ giornata della Serie A 2024-2025. Non solo però: spazio anche al mercato dei rossoneri. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti sul confronto tra rossoneri e bianconeri finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.