Milan-Juventus, De Marco: “Rigore? L’AIA deve fare chiarezza”

NEWS MILAN – Andrea De Marco, ex arbitro, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva ha parlato di Milan–Juventus e del rigore concesso a Cristiano Ronaldo per fallo di mano di Calabria

“Calabria? Deve esserci uniformità quando il calciatore ha il braccio largo, la regola di assegnare un rigore in questi casi deve valere per tutti. Valeri ha scontentato Milan e Juve, il calcio di rigore è quello che ha fatto più discutere. Un episodio simile ma non uguale accadde in Cagliari-Brescia, ma poi venne ammesso l’errore. L’AIA dovrebbe fare chiarezza, ci vorrebbe un ufficio stampa”. Intanto anche Salvini attacca l’arbitro Valeri, continua a leggere >>>

