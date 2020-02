Salvini attacca Valeri: “Doveva mettere la maglia della Juventus”

NEWS MILAN – Non si placano le polemiche relative a Milan-Juventus, semifinale d’andata di Coppa Italia. Nel mirino l’arbitro Valeri, che ha preso diverse decisioni che hanno fatto infuriare i tifosi rossoneri, come ad esempio la prima ammonizione a Theo Hernandez o il rigore concesso per fallo di mano di Davide Calabria.

A tal proposito anche Matteo Salvini, leader della Lega, ci è andato già pesante. L’ex Ministro dell’Interno, infatti, ha commentato un post su Instagram del Milan, scagliandosi senza giri di parole contro il direttore di gara: “Perchè l’arbitro non è sceso in campo con la maglia bianconera, già che c’era???”. Tanti i commenti e like per Salvini, che ha espresso sui social il pensiero comune dei tifosi.

