Galliani: “Rigore di ieri come il gol di Muntari? Non esageriamo…”

NEWS MILAN – Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, presente a un evento sociale del Monza presso l’ospedale di Desio, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni sul rigore di ieri concesso dall’arbitro Valeri nella semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.

“Come valuto quel rigore? Stiamo parlando di sociale. Quello che ho detto e pensato ieri sera lasciamo stare – dice Galliani. Il mio cuore è a metà fra Monza e Milan. Non posso dimenticare il mio passato. Come il gol di Muntari? Non esageriamo.. (ride, ndr). Quello è un qualcosa che va al di là del bene e del male”. Intanto dichiarazioni molto importanti da parte di un ex giocatore rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android