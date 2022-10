Milan-Juventus, Brahim Diaz celebrato dalla Serie A su Instagram così

Non giocava titolare da tempo, ma Brahim Diaz ieri in Milan-Juventus è stato protagonista assoluto. Lo spagnolo classe 1999 ha fatto una bella partita dall'inizio alla fine, mettendo in difficoltà i bianconeri. Soprattutto, però, ha segnato un gol capolavoro partendo dalla propria metà campo saltando quattro uomini e depositando in rete. Un gol eccezionale condito da esultanza bellissima: maglia tolta e mostrata al pubblico, con Rafael Leao, coetaneo portoghese, che lo ha preso sulle spalle. L'ha celebrato la Serie A sul proprio profilo Instagram, pubblicando il video del gol e dell'esultanza: "Mostra la sua maglia a San Siro!" Leggi tutte le notizie più importanti di oggi in casa rossonera >>>