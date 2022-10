Milan, intitolata a Cesare Maldini la tribunetta del centro sportivo rossonero

AC Milan e Socios.com hanno realizzato un sondaggio per intitolare la tribunetta del Campo Centrale di Milanello a una Leggenda Rossonera, come prima attivazione di Socios nella nuova veste di Premium Partner del Club.

Un ulteriore importante passo che consolida una collaborazione rivolta al coinvolgimento degli oltre 500 milioni di fan rossoneri a livello globale e che si inserisce in un fitto programma di sondaggi portato avanti da AC Milan e Socios nel periodo estivo.

L'importante novità che ha caratterizzato questa attivazione è stata la modalità di votazione: non solo hanno potuto accedere al poll i possessori di Token già attivi sulla piattaforma, ma anche i nuovi registrati su socios.com che hanno scelto il Milan come squadra preferita. Questi tifosi hanno avuto la possibilità di riscattare un Token omaggio (non commercializzabile) e conseguentemente esprimere la propria preferenza. Inoltre, tra tutti i partecipanti, 10 token holders hanno potuto vivere la speciale esperienza di una giornata a Milanello, incontrare Paolo Maldini e assistere all'allenamento guidato da Stefano Pioli.