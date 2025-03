Milan, intervento concluso per Loftus-Cheek: ecco le sue condizioni

Si sarebbe concluso l'intervento di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, per la rimozione dell'appendice: ecco come sta

Si sarebbe concluso da qualche decina di minuti l'intervento di Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan , per la rimozione dell'appendice. Qualche ora fa vi avevamo infatti parlato della sua assenza contro il Napoli per i dolori accusati nelle ultime ore. Dei problemi che lo avevano portato a svolgere degli esami e a scoprire un'infiammazione dell'appendice. La decisione è stata quello di operarsi già in giornata per rimettersi in sesto il più presto possibile.

Le ultime notizie in merito le ha fornite il collega Luca Bianchin, giornalista del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', tramite un post pubblicato sul proprio account 'X'. Secondo quanto riferito Ruben Loftus-Cheek avrebbe terminato l'operazione alle ore 17:30 circa, in una clinica di Napoli. Detto che ancora non si conoscono i tempi ufficiali per una totale ripresa, senza dubbio l'inglese non prenderà parte alla sfida di Coppa Italia contro l'Inter in programma mercoledì prossimo.