Napoli-Milan, forfait improvviso per Loftus-Cheek: ecco il motivo | PM News

Ruben Loftus-Cheek , centrocampista rossonero, non prenderà parte alla sfida tra Napoli e Milan . Nella giornata di oggi, domenica 30 marzo , alle ore 20:45 si giocherà infatti allo stadio 'Diego Armando Maradona' il big match tra i rossoneri di Sérgio Conceicao e gli azzurri di Antonio Conte . Un incontro importantissimo per entrambi i club. Da una parte c'è infatti chi cerca l'ultimo treno utile per rimanere agganciati con le unghie e con i denti alla corsa per la prossima Champions League . Dall'altra chi può mettere pressione all'Inter per la lotta Scudetto e può farlo battendo una rivale forte.

Nella giornata odierna, però, a poche ore dal match, è giunta una brutta notizia in casa rossonera. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, durante il ritiro nella città di Napoli, Ruben Loftus-Cheek ha avvertito forti dolori addominali, che hanno imposto un ricovero per approfondimenti clinici. Gli esami successivi hanno evidenziato un'appendicite acuta per il mediano rossonero. L'inglese sarà quindi sottoposto ad intervento chirurgico per rimozione dell'appendice. Sicuramente non sarà al via della sfida del 'Maradona', ma nei prossimi giorni capiremo per quanto starà fuori.