Milan, novità sull’infortunio di Romagnoli. Mercato, un top si avvicina

Diverse le notizie legate al Milan in questa mattina del 2 marzo 2022. In primo ovviamente il derby di Coppa Italia contro l'Inter, terminato 0 a 0. I rossoneri si sono fatti preferire ai nerazzurri, ma non sono riusciti a trovare il gol nonostante diverse occasioni nel primo tempo. In primo piano anche il calciomercato con la sfida tra il Diavolo e la Juventus per un calciatore del Real Madrid. Infine ci sono aggiornamenti sull'infortunio di Alessio Romagnoli, uscito ieri nel derby.