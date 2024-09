Milan, brutto infortunio. Fonseca rischia? Il piano per il centrocampo

Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Il possibile esonero di Paulo Fonseca in un caso. Zambrotta e i ricordi del suo Milan. Un brutto infortunio: tempi lunghi. Vos, Zeroli e Rabiot: i piano per la mediana rossonera. Tonali o Reijnders? Potete trovare questo e molto altro sul nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.