Milan, gli infortuni di Leao e Calabria: ecco i tempi di recupero

Arrivano due brutte notizie per il Milan . Durante il match contro il Lecce , Rafael Leao e Davide Calabria hanno dovuto lasciare il campo anzitempo a causa di un infortunio muscolare. Dopo l'apprensione generale, ecco che arrivano notizie sui due giocatori rossoneri. Per Leao si tratta di una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale destro, mentre per Calabria si parla di edema da sovraccarico del flessore semitendinoso sinistro.

I tempi di recupero

Come riportato da Gianluca Di Marzio, per quanto riguarda Rafael Leao, la sua situazione verrà monitorata giorno per giorno. La speranza rossonera è che la stella portoghese possa riuscire a recuperare per il delicato match di Champions League contro il Borussia Dortmund del 28 novembre. Al contrario, Calabria dovrebbe poter essere disponibile già per la sfida alla Fiorentina subito dopo la pausa per le nazionali. LEGGI ANCHE:Milan, Leao lesione di primo grado. Edema per Calabria