Milan, incontro a Capodanno per il rinnovo di Leao. Adli rimane | News

Mattina ricca di notizie a tinte rossonere. Il Milan incontrerà intorno al giorno di Capodanno i rappresentanti di Rafael Leao per il rinnovo. Intanto Yacine Adli rimarrà in rossonero e non andrà via a gennaio. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.