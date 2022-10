Milan, tutti gli impegni del settore giovanile nel weekend | News

(fonte acmilan.com) - Ottobre entra nel vivo anche per le squadre del Settore Giovanile rossonero, attese da ben 12 appuntamenti tra sabato e domenica. La Primavera di Mister Abate torna, dopo quasi un mese, al PUMA House of Football per affrontare il temibile Empoli mentre tre rappresentative giovanili maschili saranno impegnate a Ferrara contro la SPAL: U16 sabato, U18 e U15 domenica.