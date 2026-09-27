Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"

Omari Hutchinson ha collezionato appena 58 minuti con la maglia del Milan sino ad ora, ma alcuni sprazzi del suo talento si sono già visti, così come la necessità di completare il percorso di adattamento tattico. Ruben Amorim, che ha spinto per l'arrivo dell'esterno dal Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro, sa come valorizzarlo per renderlo una risorsa importante da sfruttare nel corso della stagione.

Le due apparizioni di Hutchinson con il Milan

La storia di Hutchinson

L'incrocio in Premier League e la stima di Amorim