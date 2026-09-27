Ruben Amorim studia l'inserimento di Omari Hutchinson nel Milan: il percorso e la fiducia del tecnico rossonero
Hutchinson: "Il Milan è un sogno che si avvera. Uno dei club migliori al mondo"
Omari Hutchinson ha collezionato appena 58 minuti con la maglia del Milan sino ad ora, ma alcuni sprazzi del suo talento si sono già visti, così come la necessità di completare il percorso di adattamento tattico. Ruben Amorim, che ha spinto per l'arrivo dell'esterno dal Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto fissato a 40 milioni di euro, sa come valorizzarlo per renderlo una risorsa importante da sfruttare nel corso della stagione.
Le due apparizioni di Hutchinson con il MilanL’inglese ha debuttato con il Milan nei 13 minuti finali della sfida contro la Lazio, terminata 2-2 grazie alla doppietta di Diego Moreira. Successivamente, Amorim ha lanciato Hutchinson da titolare in Europa League contro il Benfica, salvo poi sostituirlo all’intervallo per inserire Christian Pulisic. La prestazione del classe 2003 contro le ‘Aquile’ non è stata positiva, ma va inserita all’interno di una gara in cui i rossoneri sono scesi in campo senza diversi titolari.
La storia di HutchinsonCresciuto nelle giovanili di Arsenal e Chelsea, Hutchinson si afferma tra il 2023 e il 2025 con la maglia dell'Ipswich Town, con cui realizza 14 gol e 8 assist in 82 presenze, portando il Nottingham Forest ad investire 42 milioni di euro per il suo cartellino. Nella stagione appena terminata, il classe 2003 ha messo a segno una rete e 8 assist con la maglia dei 'The Reds'. Mancino naturale, Hutchinson predilige partire dal centrodestra per convergere verso il campo e calciare in porta o servire i compagni. I piatti forti della casa sono abilità nei mezzi spazi e straripanza nell'uno contro uno: le caratteristiche richieste da Ruben Amorim per il famoso 'trequartista di piede mancino'. Il ruolo designato, infatti, è quello di sotto punta di destra: una posizione in cui l'inglese si giocherà il posto con Pulisic.
L'incrocio in Premier League e la stima di AmorimLa stima di Amorim per Hutchinson nasce da un precedente in Premier League. Quando sedeva sulla panchina del Manchester United, il tecnico portoghese vide il proprio esordio rovinato da una rete sotto l’incrocio sensazionale realizzata proprio dall’inglese, all'epoca in forza all'Ipswich Town. Quell'episodio convinse l'allenatore delle qualità dell'esterno, spingendolo a chiederne l'ingaggio una volta arrivato al Milan. Il piano di inserimento prosegue senza forzature, con l'obiettivo di integrare gradualmente il giocatore nei meccanismi della squadra.
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