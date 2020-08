Milan, il mistero di Yonghong Li: nuovi atti giudiziari in arrivo a Milano

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nuovo capitolo dell’indagine della Procura di Milano in merito a Yonghong Li, misterioso uomo d’affari cinese che nel 2017 acquistò il Milan dalle mani di Silvio Berlusconi, salvo poi doverlo lasciare al fondo Elliott a causa del mancato pagamento dell’ultima tranche di denaro.

Secondo quanto riporta l’Ansa, dopo alcuni contatti tra la Procura e l’autorità giudiziaria cinese di Macao, nei prossimi giorni gli atti arriveranno a Milano per ulteriori indagini. Ricordiamo che il misterioso imprenditore cinese è finito indagato per false comunicazioni sociali in quanto avrebbe nascosto la sua reale situazione finanziaria ai tempi in cui era azionista del club rossonero e stava cercando di rilevarlo.

L’obiettivo oggi è quello di fare luce sulla provenienza dei soldi sborsati per l’acquisto della squadra rossonera e, in particolare, su alcuni conti anche in banche a Hong Kong.

