Milan, il fondo Elliott ha investito quasi un miliardo di euro dal 2018 | News

Secondo un'analisi di 'Calcio&Finanza', dal momento della prelevazione del Milan, il fondo Elliott avrebbe investito quasi 1 miliardo di euro

Dopo aver prelevato il Milan dalla breve gestione cinese sotto la guida di Yonghong Lì, il fondo Elliott ha investito tanto denaro per far ritornare il Diavolo dove merita di stare. Secondo i colleghi di 'Calcio&Finanza', 'Rossoneri Sport Investment', società che controlla il 99.93% dell'AC Milan, avrebbe speso dal 2018 al 2020 833.651.056 euro lordi.

Solamente durante l'ultimo anno finanziario, l'azionista 'Progect Redblack' ha finanziato 145 milioni di euro, mentre dopo il giugno 2020 ha accordato ulteriori prestiti per 129.9 milioni di euro. Risorse, dunque, che si aggiungono ai 403.75 milioni di euro già versati nelle casse rossonere tra il 2 agosto 2018 e il 19 marzo 2020. Considerando anche i versamenti effettuati dopo il 30 giugno 2020, Elliott, attraverso 'Project Redblack', ha messo a disposizione per il Milan la bellezza di 533.65 milioni di euro. Non c'è da dimenticare i 300 milioni di euro investiti dal noto fondo per prelevare il club dalla gestione Yonghong Lì.