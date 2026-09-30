L'intensa sosta per le Nazionali concede un turno di riposo parziale alla Prima Squadra del Milan, ma i riflettori del campo restano accesi sul settore giovanile. Nella giornata di oggi, mercoledì 30 settembre 2026, l'unico calciatore tesserato per il club di Via Aldo Rossi a scendere in campo sarà il giovanissimo difensore centrale Valeri Vladimirov. Il classe 2008 sarà impegnato nel match internazionale della sua Bulgaria Under 21, attesa da un crocevia fondamentale contro la Repubblica Ceca per la qualificazione ai prossimi Campionati Europei di categoria.

Chi è Valeri Vladimirov: il gioiello del Milan Futuro promosso da Amorim

Bulgaria Under 21: la grande impresa contro il Portogallo

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La classifica del Gruppo B: stasera la sfida decisiva contro la Repubblica Ceca

Valeri Vladimirov rappresenta uno dei profili più interessanti dell'intera linea verde rossonera. Nonostante la giovanissima età, il centrale bulgaro figura già stabilmente nei quadri della Prima Squadra agli ordini di Rúben Amorim, pur accumulando prezioso minutaggio ed esperienza formativa tra i professionisti in Serie D con la maglia del Milan Futuro, la Under 23 del Diavolo, sotto la guida tecnica di mister Sergio Navarro Barquero. Il suo percorso di crescita accelerato ha convinto i vertici societari a blindarlo con un rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2029 con opzione per altri due anni, considerandolo una risorsa per la retroguardia del domani.L'ottimo momento di forma del centrale rossonero è stato confermato dal più recente appuntamento con la sua Nazionale. Nella prima sfida di questa finestra internazionale, la Bulgaria Under 21 ha firmato una clamorosa impresa battendo i pari età del Portogallo per 2-1 in pieno recupero. Vladimirov, subentrato sul terreno di gioco subito dopo l'intervallo, ha disputato un secondo tempo di grandissimo spessore agonistico e lucidità tattica, guidando il reparto arretrato ed allontanando ogni pericolo. Una prestazione maiuscola che candida prepotentemente il difensore del Milan a una maglia da titolare per i prossimi impegni.Questo pomeriggio, alle ore 18:00, la Bulgaria scenderà in campo in trasferta contro la Repubblica Ceca per la terzultima giornata del Gruppo B di qualificazione. La classifica attuale del raggruppamento delinea un quadro cortissimo e ad altissima tensione: il Portogallo comanda i giochi in vetta a quota 19 punti, tallonato proprio dai cechi a quota 15 e dalla Bulgaria che insegue a 14 lunghezze. Con soli due match ancora da disputare prima della fine del girone, la sfida odierna mette in palio un pesantissimo secondo posto, piazzamento cruciale che garantirebbe l'accesso agli spareggi per strappare il pass verso la fase finale degli Europei.