Milan, Ibrahimovic si regala un super yacht: misure e dettagli

Secondo a nessuno Zlatan Ibrahimovic , attaccante del Milan , neanche per quanto riguarda gli yacht. Dopo che Cristiano Ronaldo, classe 1985 portoghese del Manchester United, aveva presentato il proprio yacht Azimut "Grande" 27 metri, ecco che Ibrahimovic risponde con un Benetti Oasis di 34 metri, battezzato Unknown (sconosciuto). Ibrahimovic aveva già un Riva 100 Corsaro del valore di 8 milioni, scrive La Nazione, ma prima di acquistare questo aveva visionato un altro Benetti Oasis, addirittura di 40 metri. Alla fine ha scelto la versione un po' più corta, costata comunque 20 milioni. Dopo l'acquisto, Ibrahimovic ha messo in mostra il nuovo yacht sui social ai milioni di seguaci o, come dice lui, di fedeli. Ovviamente il marchio Benetti bene in mostra, così da fare anche pubblicità.

Varato nel 2022, Unknown ha un grande ponte principale, lunghezza fuori tutto di 34,36 metri; un baglio di 7,7 metri e una stazza lorda di circa 200 tonnellate. Può ospitare fino a 10 persone, in 5 stanze di alta classe. Ha un equipaggio di sette componenti, naviga comodamente a 10 nodi e raggiunge una velocità massima di 16 nodi con un'autonomia fino a 2.700 miglia nautiche. Non poteva mancare una piscina vetrata circondata da divanetti e varie aree svago. Dispone ovviamente di strutture per collegamenti con la terra ferma, ma ha anche una moto d'acqua. Ibrahimovic resta però un fuoriclasse che pensa al Milan e allora c'è anche una palestra attrezzatissima, dove può allenarsi in attesa di tornare poi a Milanello a poco dal rientro in campo.