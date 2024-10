Bonan: “Ibra assente a Milanello? Ha fatto bene a dare spazio a Fonseca”

Le sue parole sull'assenza di Ibra in questi giorni a Milanello: "La sua assenza al fianco di Fonseca? Per una volta ha fatto bene a dare la scena a Fonseca, perché altrimenti abbiamo sempre quest'immagine di Ibrahimovic come tutor di qualsiasi cosa accada a Milanello. Invece, insomma, Ibrahimovic è un dirigente del Milan, ma anche se lui si autoproclama Dio, non è Dio ecco".