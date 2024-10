Milan, Ibrahimovic sorprende sempre: pronto a scendere sul ring?

Secondo quanto riportato da il Sun, Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di Red Bird ed ex punta del Milan, sarebbe pronto a scendere sul ring

Secondo quanto riportato da il Sun, Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di Red Bird ed ex punta del Milan, sarebbe molto interessato a partecipare alla crossover boxing di Misfits. Lo svedese, infatti, avrebbe parlato con Mams Taylor, il boss della Misfits Boxing, per potere partecipare in futuro a un incontro sul ring.