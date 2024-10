Milan, Di Canio: “Fonseca, decisioni audaci. Ibrahimovic non ha …”

Durante il programma Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex calciatore, ha condiviso le sue opinioni sul Milan, concentrandosi in particolare sulle figure di Fonseca e Ibrahimovic, alla luce della vittoria per 1-0 a 'San Siro' contro l'Udinese. Arrivata, per giunta, in inferiorità numerica per oltre 70' di gioco.