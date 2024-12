Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, ha commentato il lavoro di Zlatan Ibrahimovic da Senior Advisor della proprietà per il club

Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, ha commentato il lavoro di Zlatan Ibrahimovic - suo ex compagno di squadra in rossonero dal gennaio 2011 al giugno 2012 - da Senior Advisor della proprietà per il club di Via Aldo Rossi. Lo ha fatto durante il programma 'Viva el Fútbol', in streaming su 'Twitch'.