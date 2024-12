'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, parlando del Milan , ha sottolineato un aspetto particolare sul club rossonero: ovvero il fatto che il Diavolo vanti, in Serie A , il terzo monte stipendi ( 104 milioni di euro lordi), dietro soltanto a Inter e Juventus . A questo, però, non corrisponde l'andamento della squadra di Paulo Fonseca sul campo, visto che il Milan è soltanto ottavo nella classifica del campionato.

Davanti a sé il Milan ha squadre come Atalanta, Napoli, Lazio, Fiorentina e Bologna che spendono meno dei rossoneri. Il tecnico Fonseca, insomma, non sta facendo rendere al meglio una rosa che costa molto al club. Però, ha evidenziato la 'rosea', andrebbe anche sottolineato come Fonseca, con i suoi 2,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio, non sia nella Top 4 degli allenatori più pagati in Serie A.