Milan, quante delusioni dall'ultimo calciomercato estivo! — In difesa, per esempio, il gran colpo di calciomercato del Milan è stato Strahinja Pavlović, pagato 18 milioni di euro più bonus inclusi per strapparlo al RB Salisburgo. Avrebbe dovuto far coppia con Fikayo Tomori, in un mix di prestanza fisica, muscoli e velocità. Se oggi i titolari, invece, sono Matteo Gabbia e Malick Thiaw è evidente come l'esperimento serbo sia fallito.

Pavlović aveva iniziato bene, poi è naufragato cammin facendo. E, oggi, Fonseca deve poter contare su chi gli dà maggiori garanzie. E che dire di Emerson Royal? Esterno timido in fase d'attacco, non segna e non fa assist. Raramente mette qualche buon cross. In difesa non è che faccia poi tanto meglio. Nelle ultime partite è sembrato, però, più sciolto. L'auspicio è che il Milan non debba intervenire nuovamente per un nuovo terzino destro nelle prossime sessioni di calciomercato.

In attacco Álvaro Morata e Tammy Abraham segnano poco: 6 gol in 2 in campionato, 9 se aggiungiamo la Champions League. Che lo spagnolo non fosse un bomber si sapeva, nonostante venisse dalla sua migliore annata in carriera all'Atlético Madrid. L'inglese, che fisicamente ha recuperato dall'infortunio, è più centravanti d'area di rigore, ma sono più i gol che sbaglia che quelli che realizza.

Pagati il giusto, ma rendono sotto le aspettative — Emerson Royal è costato 14 milioni di euro più bonus, Morata 13, Abraham è arrivato in prestito. Per la 'rosea', non ci sono 'errori' nei numeri del calciomercato del Milan, non ci sono iper-valutazioni. Soltanto - e hai detto niente - performance sotto gli standard che la dirigenza si aspettava.

L'unico nuovo acquisto a non deludere le aspettative, Youssouf Fofana. Secondo giocatore di movimento, dopo Tijjani Reijnders, più impiegato della rosa, il francese imposta, difende, protegge la difesa (oltre che l'olandese) e ha fornito qui un paio di assist al bacio per l'amico Rafael Leão. È chiaro, però, che il solo numero 29 non può bastare a salvare il Diavolo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Vice Theo, spunta una nuova ed intrigante idea >>>