Il Milan, al pari del Como, si attesta come la squadra della Serie A con il maggior numero di giocatori convocati dalle rispettive Nazionali in questa prima sosta stagionale. Sono ben 15, infatti, i calciatori del Diavolo guidato da Rúben Amorim che hanno lasciato Milanello per rispondere alla chiamata del proprio Paese. Per tre di loro, l'appuntamento con il campo è fissato proprio per la giornata di oggi: fari puntati su Pervis Estupiñán, Strahinja Pavlović e Gonçalo Ramos, i primi rossoneri pronti a dare battaglia in giro per il mondo.

Ecuador, Estupiñán subito titolare con Marcelo Gallardo

Nations League: in serata tocca a Pavlović e Gonçalo Ramos

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Il primo a scendere sul rettangolo verde è il laterale sinistro. Il difensore rossonero è impegnato alle ore 13:00 a Suwon, in Corea del Sud, per un match amichevole che vede l'Ecuador opposto ai padroni di casa asiatici. Estupiñán figura nell'undici titolare della 'Tricolor', selezione da poco affidata alla conduzione tecnica dell'argentino Marcelo 'El Muñeco' Gallardo, e scende in campo con la prestigiosa maglia numero 7 sulle spalle per ritrovare ritmo e brillantezza.I veri piatti forti della giornata arriveranno però in serata, alle ore 20:45, quando i riflettori si accenderanno sulla nuova edizione della. Nel Gruppo 2 della Lega A, il centrale difensivosarà il pilastro della retroguardia della Serbia nel match casalingo di Belgrado contro la Grecia, una sfida fisica e spigolosa utile a testare la condizione del centrale milanista.In contemporanea, a Lisbona, fari puntati sul bomber. Il centravanti rossonero guiderà l'attacco del Portogallo nella sfida del Gruppo 4 (sempre della Lega A) contro il Galles. Un palcoscenico importante per la punta di Amorim, chiamata a ritrovare il proprio fiuto del gol anche in campo internazionale prima di fare rientro a Milano per il tour de force di campionato ed Europa League.