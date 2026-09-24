Oggi tre rossoneri subito in campo: Pervis Estupiñán in Corea con l'Ecuador, in serata Strahinja Pavlović e Gonçalo Ramos in Nations League
Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra
Il Milan, al pari del Como, si attesta come la squadra della Serie A con il maggior numero di giocatori convocati dalle rispettive Nazionali in questa prima sosta stagionale. Sono ben 15, infatti, i calciatori del Diavolo guidato da Rúben Amorim che hanno lasciato Milanello per rispondere alla chiamata del proprio Paese. Per tre di loro, l'appuntamento con il campo è fissato proprio per la giornata di oggi: fari puntati su Pervis Estupiñán, Strahinja Pavlović e Gonçalo Ramos, i primi rossoneri pronti a dare battaglia in giro per il mondo.
Ecuador, Estupiñán subito titolare con Marcelo GallardoIl primo a scendere sul rettangolo verde è il laterale sinistro Pervis Estupiñán. Il difensore rossonero è impegnato alle ore 13:00 a Suwon, in Corea del Sud, per un match amichevole che vede l'Ecuador opposto ai padroni di casa asiatici. Estupiñán figura nell'undici titolare della 'Tricolor', selezione da poco affidata alla conduzione tecnica dell'argentino Marcelo 'El Muñeco' Gallardo, e scende in campo con la prestigiosa maglia numero 7 sulle spalle per ritrovare ritmo e brillantezza.
Nations League: in serata tocca a Pavlović e Gonçalo RamosI veri piatti forti della giornata arriveranno però in serata, alle ore 20:45, quando i riflettori si accenderanno sulla nuova edizione della Nations League. Nel Gruppo 2 della Lega A, il centrale difensivo Strahinja Pavlović sarà il pilastro della retroguardia della Serbia nel match casalingo di Belgrado contro la Grecia, una sfida fisica e spigolosa utile a testare la condizione del centrale milanista.
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