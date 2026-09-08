Il countdown per il primo vero bagno di folla milanese di Omari Hutchinson è ufficialmente iniziato. Domani, mercoledì 9 settembre alle ore 17:30, il centrocampista offensivo inglese classe 2003 sarà il protagonista assoluto di uno speciale 'Meet & Greet' organizzato presso il Flagship Store del Milan situato nella centralissima via Dante a Milano. Come da consolidata tradizione del club di Via Aldo Rossi per i nuovi acquisti rossoneri, l'ultimo tassello arrivato alla corte di Rúben Amorim si concederà ai sostenitori del Diavolo per firmare autografi, personalizzare maglie ufficiali e scattare foto ricordo.

L'evento a Milano con l'inviato di PianetaMilan.it

Le cifre del calciomercato e il riscatto fissato nel 2027

La carriera di Omari Hutchinson: dalle giovanili di Arsenal e Chelsea al Milan

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L'appuntamento nel cuore del capoluogo lombardo rappresenterà un'occasione imperdibile per tutto il popolo milanista, che potrà accorrere in negozio per dare il benvenuto al nuovo talento della scuderia rossonera. I lettori e gli appassionati potranno seguire l'intero evento in tempo reale sulle nostre pagine: la redazione seguirà da vicino ogni momento grazie alla presenza del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, che documenterà la giornata con foto, video e raccoglierà in esclusiva le prime dichiarazioni a margine rilasciate dal calciatore britannico.Hutchinson è approdato a Milanello durante le battute finali dell'ultima sessione estiva di calciomercato attraverso una formula strategica definita dalla dirigenza rossonera con il Nottingham Forest. L'operazione è stata conclusa sulla base di un prestito oneroso quantificato in 4,2 milioni di euro, con un diritto di riscatto già fissato a quota 40 milioni di euro, che il Milan potrà eventualmente decidere di esercitare nell'estate del 2027 per blindare il ragazzo a titolo definitivo.Il percorso calcistico del nuovo numero 20 rossonero vanta tappe di primissimo piano nel panorama del calcio inglese. Hutchinson è infatti cresciuto calcisticamente all'interno di due dei settori giovanili più prestigiosi della Premier League, militando prima nelle fila dell'Arsenal e successivamente in quelle del Chelsea, club con il quale è riuscito a timbrare il prestigioso esordio nella massima serie britannica.Nella sua giovane ma già significativa carriera, il fantasista ha vestito con profitto le maglie dell'Ipswich Town, collezionando ben 82 presenze ufficiali condite da 14 gol e 8 assist tra Championship e Premier League, per poi trasferirsi al Nottingham Forest, dove ha messo a referto 42 gettoni impreziositi da una rete e 8 passaggi vincenti. Adesso, per il gioiello inglese, è tempo di iniziare la nuova avventura in Serie A, partendo proprio dal grande abbraccio che i tifosi del Diavolo sono pronti a riservargli nel cuore di Milano.