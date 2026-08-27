Presentanto il Gran Galà del Calcio 2026, ma chi del Milan è candidato alla vittoria?
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Nella serata di ieri, presso lo Studio 2 di Sky Italia, è stato presentato ufficialmente il Gran Galà del Calcio AIC 2026. Durante la conferenza, fatta da Federica Masolin e andata insieme cena in presenza dei rappresentanti dell’Associazione Italiana Calciatori, della Lega Serie A, di Haier e degli organizzatori dell’evento, è stata svelata anche la data della manifestazione, in programma il 2 di settembre presso il Teatro alla Scala di Milano.
Milan, ecco chi parteciperà al Gran Galà del CalcioUmberto Calcagno, presidente AIC, ha voluto sottolineare il forte contributo da parte della Serie A ricordando anche che i riconoscimenti vengono assegnati esclusivamente grazie al voto dei calciatori stessi, a differenza del premio 'Vota il Gol'.
A parlare, inoltre, è stato anche Ezio Simonelli, presidente della lega, che ha voluto evidenziare la forte crescita di spettatori. Parola poi anche a Luigi De Siervo, che ha ribadito ancora una volta l'importante ruolo che ha la nostra Serie A.
Come ogni anno, durante il corso della serata, verranno premiati il portiere, i difensori, i centrocampisti e attaccanti dell'anno, dai quali poi uscirà fuori il migliore assoluto. Oltre ai calciatori, verranno premiati anche allenatore, arbitro, società e miglior giovane di A e B. L'evento potrà essere seguito su SkySport e in chiaro su TV8 a partire dalle 21.20. Ma chi sono i possibili vincitori? E soprattutto, chi sarà presente del Milan?
- Allenatore dell’Anno: Cristian Chivu, Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini;
- Arbitro dell’Anno: Andrea Colombo, Daniele Doveri e Maurizio Mariani;
- Società dell’Anno: Como 1907, Inter e Roma;
- Portiere dell’Anno: Marco Carnesecchi, Mike Maignan e Mile Svilar;
- Difensori dell’Anno: Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Gleison Bremer, Federico Dimarco, Denzel Dumfries, Mario Gila, Marco Palestra, Evan Ndicka, Oumar Solet e França Wesley;
- Centrocampisti dell’Anno: Hakan Çalhanoğlu, Manu Kone, Scott McTominay, Luka Modric, Adrien Rabiot e Piotr Zielinski;
- Attaccanti dell’Anno: Rafael Leao, Lautaro Martinez, Donyell Malen, Nico Paz, Marcus Thuram e Kenan Yildiz
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