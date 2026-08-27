Nella serata di ieri, presso lo Studio 2 di Sky Italia, è stato presentato ufficialmente il Gran Galà del Calcio AIC 2026. Durante la conferenza, fatta da Federica Masolin e andata insieme cena in presenza dei rappresentanti dell’Associazione Italiana Calciatori, della Lega Serie A, di Haier e degli organizzatori dell’evento, è stata svelata anche la data della manifestazione, in programma il 2 di settembre presso il Teatro alla Scala di Milano.

Milan, ecco chi parteciperà al Gran Galà del Calcio

ha voluto sottolineare il forte contributo da parte della Serie A ricordando anche che i riconoscimenti vengono assegnati esclusivamente grazie al voto dei calciatori stessi, a differenza del premio 'Vota il Gol'.

A parlare, inoltre, è stato anche Ezio Simonelli, presidente della lega, che ha voluto evidenziare la forte crescita di spettatori. Parola poi anche a Luigi De Siervo, che ha ribadito ancora una volta l'importante ruolo che ha la nostra Serie A.

Come ogni anno, durante il corso della serata, verranno premiati il portiere, i difensori, i centrocampisti e attaccanti dell'anno, dai quali poi uscirà fuori il migliore assoluto. Oltre ai calciatori, verranno premiati anche allenatore, arbitro, società e miglior giovane di A e B. L'evento potrà essere seguito su SkySport e in chiaro su TV8 a partire dalle 21.20. Ma chi sono i possibili vincitori? E soprattutto, chi sarà presente del Milan?