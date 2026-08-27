Presentanto il Gran Galà del Calcio 2026, ma chi del Milan è candidato alla vittoria?

Alessia Scataglini
- Milano
Alphadjo Cissè, centrocampista AC Milan, è nella Top 11 dei talenti italiani in Serie A secondo 'La Gazzetta dello Sport'

La Top 11 dei nuovi talenti italiani in Serie A: c'è anche Cissè del Milan

Nella serata di ieri, presso lo Studio 2 di Sky Italia, è stato presentato ufficialmente il Gran Galà del Calcio AIC 2026. Durante la conferenza, fatta da Federica Masolin e andata insieme cena in presenza dei rappresentanti dell’Associazione Italiana Calciatori, della Lega Serie A, di Haier e degli organizzatori dell’evento, è stata svelata anche la data della manifestazione, in programma il 2 di settembre presso il Teatro alla Scala di Milano.

Milan, ecco chi parteciperà al Gran Galà del Calcio

Umberto Calcagno, presidente AIC, ha voluto sottolineare il forte contributo da parte della Serie A ricordando anche che i riconoscimenti vengono assegnati esclusivamente grazie al voto dei calciatori stessi, a differenza del premio 'Vota il Gol'.
Milan Maignan

A parlare, inoltre, è stato anche Ezio Simonelli, presidente della lega, che ha voluto evidenziare la forte crescita di spettatori. Parola poi anche a Luigi De Siervo, che ha ribadito ancora una volta l'importante ruolo che ha la nostra Serie A.

Come ogni anno, durante il corso della serata, verranno premiati il portiere, i difensori, i centrocampisti e attaccanti dell'anno, dai quali poi uscirà fuori il migliore assoluto. Oltre ai calciatori, verranno premiati anche allenatore, arbitro, società e miglior giovane di A e B. L'evento potrà essere seguito su SkySport e in chiaro su TV8 a partire dalle 21.20. Ma chi sono i possibili vincitori? E soprattutto, chi sarà presente del Milan?

  • Allenatore dell’Anno: Cristian Chivu, Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini;
  • Arbitro dell’Anno: Andrea Colombo, Daniele Doveri e Maurizio Mariani;
  • Società dell’Anno: Como 1907, Inter e Roma;
  • Portiere dell’Anno: Marco Carnesecchi, Mike Maignan e Mile Svilar;
  • Difensori dell’Anno: Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Gleison Bremer, Federico Dimarco, Denzel Dumfries, Mario Gila, Marco Palestra, Evan Ndicka, Oumar Solet e França Wesley;
  • Centrocampisti dell’Anno: Hakan Çalhanoğlu, Manu Kone, Scott McTominay, Luka Modric, Adrien Rabiot e Piotr Zielinski;
  • Attaccanti dell’Anno: Rafael Leao, Lautaro Martinez, Donyell Malen, Nico Paz, Marcus Thuram e Kenan Yildiz

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