Milan, Giroud sta meglio: il francese potrebbe rientrare la settimana prossima

Migliorano sempre di più le condizioni fisiche di Olivier Giroud: l'attaccante francese potrebbe tornare a disposizione la prossima settimana

Infortunatosi nella splendida notte del Wanda Metropolitano, serata in cui il Milan vinse 1-0 contro l'Atletico Madrid, Olivier Giroud è stato costretto a saltare gli ultimi impegni con i rossoneri. L'attaccante francese aveva rimediato una problema al flessore, ma le sue condizioni migliorano sempre di più. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', l'ex Chelsea potrebbe addirittura tornare a lavorare con il resto del gruppo già dalla prossima settimana. Una buona notizia in vista del delicato match di San Siro contro il Napoli, in programma il 19 dicembre.