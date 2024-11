Milan, che Liberali! Camarda: Sacchi promuove Fonseca. Reijnders al Real?

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, sabato 9 novembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che il club rossonero giocherà tra poche ore contro il Cagliari. Protagonista del giorno è senza dubbio Francesco Camarda. Non solo il debutto da titolare del giovane rossonero. Vediamo insieme le news più importanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.