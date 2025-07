Milan, giorno 8 in tournée: il racconto dell’arrivo dei rossoneri a Perth

Milan in tournèe a Perth: allenamenti, visita ai bambini e incontro con il governo locale in vista dell'amichevole contro il Perth Glory

Dopo l’ottima prestazione contro il Liverpool, a Hong Kong, chiusa con una convincente vittoria per 4-2 grazie ai gol di Leao, Loftus-Cheek e alla doppietta di Okafor, il Milan è atterrato ieri a Perth, in Australia. I rossoneri proseguono così la loro tournée estiva in vista della prossima amichevole, in programma giovedì 31 luglio alle 12:20 (ora italiana) contro la squadra locale, il Perth Glory.