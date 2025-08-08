Pianeta Milan
Milan, Geoffrey Moncada è abilitato al ruolo di Direttore Sportivo

Geoffrey Moncada AC Milan
Geoffrey Moncada e Jovan Kirovski, sono stati recentemente inclusi nell’elenco degli ammessi al corso di formazione per Direttore Sportivo
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

L'Università del Salento, come scrive Gazzetta.it, aveva incluso Geoffrey Moncada e Jovan Kirovski, due dirigenti chiave del Milan, tra i partecipanti al corso per Direttore Sportivo. Il corso, promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Unisalento, prepara all'esame da direttore sportivo a Coverciano con riconoscimento dalla Figc. Moncada, arrivato al Milan nel 2018 dopo l'esperienza al Monaco, e Kirovski, alla sua prima esperienza dirigenziale fuori dagli Stati Uniti, hanno scelto di seguirlo per completare la loro preparazione.

Geoffrey Moncada, riporta un comunicato della FIGC, è abilitato al ruolo di Direttore Sportivo dopo aver seguito il corso di formazione per Direttori Sportivi organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Unisalento e aver sostenuto l'esame in data 03/07/2025.

