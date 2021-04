Milan-Genoa, Tiribocchi: “Leao deve guardare la porta, non dare le spalle”

Tiribocchi, ex attaccante, ha parlato di Leao alla fine di Milan-Genoa. Ecco la sua analisi sulle qualità dell'attaccante portoghese.

Non ha brillato Rafael Leao in Milan-Genoa. L'attaccante portoghese si è divorato un gol e non è stato molto partecipe nella manovra rossonera. Di lui ha parlato, nel post partita di DAZN, l'ex attaccante Simone Tiribocchi, che ha analizzato così: "Non mi è piaciuto, perché ho tante aspettative su di lui. Ha fatto una partita onesta, normale che ci si aspetti di più perché è in un ruolo delicato, un ruolo importante. Ha caratteristiche giuste per fare bene in questa squadra, ma ha bisogno di guardare la porta, non di giocare di spalle. Il Milan ha bisogno in quel ruolo di un giocatore che viene a giocare, che sa fare le sponde. Si vede che si muove, ma non riesce a essere servito nel modo giusto".