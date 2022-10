Milan, Ivan Gazidis confermato AD fino al cinque dicembre | News

Allo stato attuale non si sa ancora chi prenderà il suo posto, anche se nelle scorse settimane si è vociferata una nomina di Giorgio Furlani come nuovo CEO. Intanto queste sono le dichiarazioni che lo stesso Gazidis rilasciò quattro anni fa nel momento in cui venne nominato AD: "Per me è un grande onore essere stato scelto per guidare il Milan e iniziare questa nuova avventura. Darò tutto me stesso nel mio lavoro per raggiungere i nostri obiettivi e soddisfare i milioni di tifosi milanisti nel mondo. Non sarà facile, serve lavoro di squadra dentro e fuori dal campo: dobbiamo lavorare duramente e insieme. Ma insieme riporteremo il Milan in alto. Felicissimo di iniziare questa nuova sfida, Forza Milan".